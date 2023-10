Nachrichten AUF1 vom 20. Oktober 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler:.

Dies sind die Themen:

+ Umvolkung: Muslimischer Schotten-Premier will Europa mit einer Million Palästinensern fluten

+ Polit-Skandalnudel Faeser: Wieso ist sie immer noch im Amt?

+ Scheitert Pandemie-Vertrag? Lauterbach in Sorge – fordert Zensur gegen „Pandemie der Fehlinformation“

+ Dr. Philipp Gut (SVP): „Ausländer in der Schweiz sind überproportional kriminell“

+ Österreich: Sonderbarer Suizid – mächtiger Justizbeamter Pilnacek tot

+ WEF-Plan: Kein Auto und damit glücklich sein – Einschränkung der privaten Mobilität

Kurzmeldungen:

+ Kahlschlag in Auto-Industrie: ZF will 7.000 Stellen streichen

+ Terror-Teenager: 14-jähriger Syrer will Graz zerstören

+ "Victoria´s Secret" durch Kursverlust von politischer Korrektheit "geheilt"

+ Gehen der Ampel die Lichter aus? CSU-Söder "steht bereit"

+ Niederlande: Überwachung der Arbeitswege von Arbeitnehmern

Quelle: AUF1