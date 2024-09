Job-Kahlschlag auch in Österreich? – So groß ist die Angst bei der Voestalpine

Nach VW nun auch BMW in der Krise: 1,5 Millionen Fahrzeuge müssen zurückgerufen werden, enorme Kosten kommen auf das Unternehmen zu. Und auch allein in Österreich sollen in diesem Jahr in der Metallindustrie 8.500 Stellen gestrichen werden.

AUF1 hat sich beim weltweit tätigen Stahlkonzern Voestalpine in Linz umgehört, ob die Mitarbeiter mit Sorge in die Zukunft blicken. Quelle: AUF1