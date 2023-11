Nachrichten AUF1 vom 6. November 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Islam-Mob wütet in Deutschland: Forderung nach Kalifat – Angriffe auf jüdische Geschäfte

+ Fachkräfte-Lüge: Regierung will weitere 7 Millionen Migranten bis 2030

+ Kinder-Pornographie und sexueller Missbrauch: SPD-Vizebürgermeister in Untersuchungshaft

+ Demo Wien: „Rücktritt der Bundesregierung – Neutralität statt Kriegshetze!“

+ AUF1-Kommentar: Umweltschutz ist für Klima-Kleber kein echtes Anliegen

+ FPÖ-Generalsekretär Hafenecker: „Die ÖVP hat einen Tiefen Staat errichtet“

Kurzmeldungen:

+ Norwegische Wissenschaftler zerstören Klima-Panikmache

+ Nachfrage nach Sperma von Ungeimpften steigt

+ Dänemark: Reederei streicht 10.000 Stellen

+ Studie: Dümmer durch Corona-Maßnahmen?

+ Österreich: Zwei Corona-Volksbegehren

Quelle: AUF1