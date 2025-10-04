Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kaffee wie kein anderer – Zu Gast bei Kaffeerösterin Petra Leitner

Kaffee wie kein anderer – das ist Petra Leitners Leidenschaft. In dieser Folge von „KAUF1 – Einkaufen bei Freunden“ nimmt Sie Moderatorin Bianca Prohaska mit in die Rösterei „Dunkelsteiner“ der ersten dreifach zertifizierten Bio-Kaffeerösterin Österreichs. Mit Hingabe, Handarbeit und einem feinen Gespür für jede einzelne Bohne entstehen Kaffeespezialitäten von höchster Qualität. Neben edlen Arabica-Bohnen in Demeter-Qualität präsentiert Petra Leitner auch eine echte Rarität: den Bio-Lupinenkaffee aus dem österreichischen Waldviertel – koffeinfrei, regional und eine faszinierende Alternative für Groß und Klein. Erleben Sie hautnah, wie schonendes Trommelrösten, Liebe zum Detail und echter Pioniergeist den Unterschied zum anonymen Supermarkt-Kaffee machen.

