Femizide: Soll ,Feindbild Mann‘ von Migrantengewalt ablenken?

Zahlreiche Gewaltakte gegen Frauen prägten in letzter Zeit die Berichterstattung in den Medien der Alpenrepublik. Höhepunkt dieser Entwicklung war vor einigen Tagen ein dreifacher Messer-Mord eines Asylwerbers in Wien. Für Feministinnen und Systempolitiker ist der Mann an sich als vermeintlicher Träger von Gewalt-Fantasien der alleinige Grund dieses Übels. Sabine Petzl hat sich Gedanken über diese Schwarz-Weiß-Malerei in der Ursachenforschung gemacht.

