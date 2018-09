"Armee ohne Kompass": "ZDFzoom" über die Bundeswehr

Die Bundeswehr wurde lange Zeit vernachlässigt. Das Ergebnis: wenig Personal, viel Arbeit, schlechte Ausrüstung - viel Frust. Hat die Armee ihren inneren Kompass verloren? Das fragt "ZDFzoom" am Mittwoch, 26. September 2018, 22.45 Uhr, in "Armee ohne Kompass - Wohin marschiert die Bundeswehr?". Früher gab es die Wehrpflicht, und die Aufgabe der Bundeswehr war klar: Sie sollte die Landesgrenze verteidigen. Heute ist die Bundeswehr eine Berufsarmee, und deutsche Soldaten sind an 15 Auslandseinsätzen beteiligt, darunter auch in Kampfeinsätzen.

Vor allem Soldaten im Auslandseinsatz wünschen sich Rückhalt in der Gesellschaft und die volle Unterstützung der Politik. Aber daran mangele es, klagen viele Soldaten. Hauptfeldwebel Alex P. ist Veteran, beim sogenannten Karfreitagsgefecht 2010 in Afghanistan wurde er schwer traumatisiert. "Die Leute wissen nicht, was Todesangst ist. Sie wissen nicht, dass man Angst hat um seine Kameraden", sagt er. "Eine Vorstellung vom 'soldatischen' Leben haben die wenigsten außerhalb der Bundeswehr", klagt er. Eine breite Schicht der Gesellschaft sei entschieden gegen den militärischen Einsatz der Bundeswehr oder zeige gar kein Interesse an der Truppe - und das würde viele Soldaten verbittern. Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, kennt die Nöte der Soldaten. Durch die hohe Auftragsbelastung sieht er die Gefahr, dass die politische Bildung im Zweifel eher mal vom Dienstplan der Soldaten gestrichen werde. Das dürfe man aber nicht hinnehmen. Wer wolle, dass Männer und Frauen in der Bundeswehr dienen, müsse ihnen erklären, was sie machen sollen und vor allem, warum sie es tun sollen. Soldaten könnten noch so gut ausgebildet sein - am Ende entscheiden nicht sie über die Kampfeinsätze der Bundeswehr. Das sei eine politische Entscheidung und verpflichte die Politik zu mehr Ehrlichkeit. ZDFinfo sendet die Dokumentation "Bundeswehr - Armee ohne Kompass" erstmals am Mittwoch, 14. November 2018, 20.15 Uhr. Quelle: ZDF (ots)

