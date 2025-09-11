Warnung: Neues hässliches Video vom Mord an Iryna Zarutska

Dieser Mord und diese brutalen Szenen schocken Amerika und die Welt. Die 23-jährige Ukrainerin, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen war, schaute ihrem Messer-Mörder entsetzt in die Augen, nachdem der Afroamerikaner Decarlos Brown Jr. mehrmals auf die junge Frau eingestochen hatte. Danach ging er mit dem blutüberströmten und tropfenden Messer seelenruhig davon. 💬 In einer weiteren Videoaufnahme hört man den Messer-Mörder Brown Jr. sagen: „I got that white girl!“ (Ich habe das weiße Mädchen erwischt!). Folgen Sie uns auf Telegram: @auf1tv

Quelle: AUF1