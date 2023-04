Nachrichten AUF1 vom 24. April 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Tim Kellner im AUF1-Gespräch: „Ich habe den Strafbefehl zuerst als Scherz aufgefasst“

+ „Lagebesprechung AUF1“: „Klimawandel nicht vom Menschen beeinflussbar“

+ „Wir entwickeln uns in eine negative, kranke Richtung“ – Dietlind Ramminger bei „Petzl bricht auf“

+ Deutschland: Corona-Wahnsinn kostete Bund bislang fast eine halbe Billion Euro!

+ Klima-Diktatur: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer warnt vor Unruhen

+ Österreich: Systemparteien werden bei Wahlen weiter abgestraft – auch in Salzburg

+ Wirtschaft: IWF dokumentiert schleichende Machtübergabe an China und Co.

+ Die gute Nachricht: Großer AUF1-Abend zur Corona-Aufarbeitung am 11. Mai

Kurzmeldungen:

+ Immer mehr Einwanderer, immer weniger Einheimische

+ Polizei nimmt Syrer wegen Duisburger Messer-Attacke fest

+ Fast 3.000 Vergewaltigungen pro Jahr in NRW

+ Skandinavische Länder praktizieren „Null-Migration“

+ Gelten Klimamaßnahmen nur für den Pöbel?

Quelle: AUF1