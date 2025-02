Nachrichten AUF1 vom 05. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Aus für USAID: Trumps Kampf gegen den Tiefen Staat

+ Nach Aus für USAID: Auch CIA soll massiv Personal abbauen

+ Schlag gegen Globalismus: Trump erwägt Rückzug aus allen internationalen Organisationen

+ Kennedy nimmt erste Hürde zum Gesundheitsminister – Aktien von Pfizer & Moderna brechen ein!

+ Professor Homburg: 100.000 mehr Tote in Jahren der Covid-Zwangsimpfung!

+ USA wollen Gazastreifen „übernehmen“: Zionisten feiern Ende des „Oslo-Paradigmas“

+ So instrumentalisieren Linke den Amoklauf in Schweden

+ Österreich: So verschweigt das Innenministerium die ausufernde Migrantenkriminalität

+ Koalitionskrimi in Österreich: Kommt jetzt die Expertenregierung von Brüssels Gnaden?

+ Schockierende Aussagen: Landesregierung Niedersachsen verteidigt Pädophilen-Lobby!

+ Schrecklicher Verdacht: Setzt der Staat Kindesentzug als Druckmittel gegen Systemgegner ein?

Quelle: AUF1