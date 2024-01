Was 2023 nicht in der Zeitung stand

Gerhard Wisnewskis besonderer Jahresrückblick für AUF1 am Silvestertag Bestsellerautor Gerhard Wisnewski gibt alljährlich „das andere Jahrbuch“ mit dem Titel „verheimlicht, vertuscht, vergessen“ heraus, in dem er eine alternative Retrospektive auf die vergangenen zwölf Monate liefert. Wie auch in den letzten beiden Jahren hat Wisnewski daraus wieder einen besonders spannenden, kleinen Jahresrückblick mit vielen Hintergrundinformationen für AUF1 gemacht.

So stellt er zu den Ungereimtheiten des Hamas-Überfalls auf Israel zahlreiche kritische Fragen, auf die die Systemmedien nicht gekommen sind, obwohl sie eigentlich naheliegend wären... Das Buch von Gerhard Wisnewski "verheimlicht – vertuscht – vergessen 2024" finden Sie im AUF1 Shop: https://www.auf1.shop/collections/buecher/products/verheimlicht-vertuscht-vergessen-2024 Zum Video

Quelle: AUF1