Ausnahmezustand in Schweizer Lausanne: Gewalt, Feuer, Migrantenrandale

Brandstiftung, Gewalt und offene Straßenschlachten: Erschreckende Szenen erschütterten vergangene Woche die Schweizer Stadt Lausanne – ausgelöst durch schwarzafrikanische Randalierer. Der Hintergrund: Ein junger Kongolese verunglückte tödlich auf einem gestohlenen Roller – auf der Flucht vor der Polizei. Doch der tragische Fall wurde schnell von Medien und Politik instrumentalisiert.

AUF1-Reporter Stefan Thöny berichtet direkt aus Lausanne, wie dramatisch sich die Lage entwickelt hat. Quelle: AUF1