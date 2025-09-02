Ausnahmezustand in Schweizer Lausanne: Gewalt, Feuer, Migrantenrandale
Brandstiftung, Gewalt und offene Straßenschlachten: Erschreckende Szenen erschütterten vergangene Woche die Schweizer Stadt Lausanne – ausgelöst durch schwarzafrikanische Randalierer. Der Hintergrund: Ein junger Kongolese verunglückte tödlich auf einem gestohlenen Roller – auf der Flucht vor der Polizei. Doch der tragische Fall wurde schnell von Medien und Politik instrumentalisiert.
AUF1-Reporter Stefan Thöny berichtet direkt aus Lausanne, wie dramatisch sich die Lage entwickelt hat.
Quelle: AUF1
