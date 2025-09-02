Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Ausnahmezustand in Schweizer Lausanne: Gewalt, Feuer, Migrantenrandale

Ausnahmezustand in Schweizer Lausanne: Gewalt, Feuer, Migrantenrandale

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Stefan Thöny (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Stefan Thöny (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Brandstiftung, Gewalt und offene Straßenschlachten: Erschreckende Szenen erschütterten vergangene Woche die Schweizer Stadt Lausanne – ausgelöst durch schwarzafrikanische Randalierer. Der Hintergrund: Ein junger Kongolese verunglückte tödlich auf einem gestohlenen Roller – auf der Flucht vor der Polizei. Doch der tragische Fall wurde schnell von Medien und Politik instrumentalisiert.

AUF1-Reporter Stefan Thöny berichtet direkt aus Lausanne, wie dramatisch sich die Lage entwickelt hat.

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte beulen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige