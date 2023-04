Nachrichten AUF1 vom 19. April 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Prof. Arne Burkhardt im AUF1-Exklusivgespräch: „Ich sehe eine Übersterblichkeit aufgrund der mRNA-Impfung“

+ Deutschland: Klima-Terroristen wollen ganz Berlin lahmlegen – die EKD unterstützt sie

+ Transhumanismus ist eine Gefahr, auch wenn er scheitern muss – Prof. Paul Cullen bei „Berlin Mitte AUF1“

+ Gerhard Pöttler: „Wir brauchen einen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss“

+ Zynisch-groteske WHO: Gen-Spritzen sollen in Europa über eine Million Leben gerettet haben!?

+ Sachsen: Systemparteien bekennen sich in Görlitz zu unbegrenzter Masseneinwanderung

+ KI: Elon Musk sieht in künstlicher Intelligenz eine Bedrohung für die Menschheit

+ Buchtipp: „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente – Was die Eliten verheimlichen“

Kurzmeldungen:

+ Illegale in Abschiebehaft gehen ungehindert ein und aus

+ Grüne beeindrucken einmal mehr mit Geistesblitzen

+ Transen-Unterstützer vergleichen Kritiker mit Tumoren

+ Fast eine halbe Milliarde Kindergeld geht ins Ausland

+ „Fit for 55“ bringt noch mehr Umverteilung fürs „Klima“

Quelle: AUF1