ZDF-"Terra X"-Doku über das Wunder Pazifik

Unendliche Weiten, Korallenriffe und riesige Nahrungsgründe, aber auch Erdbeben, Vulkanausbrüche und heftige Wirbelstürme. Vom 40.000 Kilometer langen Feuerring umzogen, zwingt der größte und tiefste Ozean der Welt seine Bewohner zu fantasiereichen Überlebensstrategien. Am Sonntag, 29. Juli, und Sonntag, 5. August 2018, jeweils um 19.30 Uhr, gibt die in Ultra-HD gefilmte zweiteilige "Terra X"-Dokumentation "Blaues Wunder Pazifik" neue Einblicke in die Lebenswelt des Ozeans, der ein Drittel der Erdoberfläche einnimmt.

Mehrere Kamerateams waren monatelang bekannten und bislang weniger erforschten Tierarten auf der Spur und wurden Zeugen faszinierender Naturphänomene. In der ersten Folge, "Paradies und Hölle", am Sonntag, 29. Juli 2018, 19.30 Uhr, geht es nicht nur um existentielle Kämpfe rund um die Nahrungsaufnahme, sondern auch um überraschende Fortpflanzungsstrategien. Der Film spannt den Bogen von den Pazifik-Riesen wie Blauwal, Manta und Nomura-Qualle, die sich von Kleinstlebewesen ernähren, bis zu den Meeresschildkröten, die zur spektakulären Eiablage zu Hunderttausenden gleichzeitig am Strand von Ostional in Costa Rica eintreffen.

In der zweiten Folge, "Labor des Lebens", am Sonntag, 5. August 2018, 19.30 Uhr, geht es hinab in die Tiefsee zu Nachfahren der ersten Mehrzeller, wie den Glasschwämmen, und zu Boten aus der Urzeit, den Pfeilschwanzkrebsen.

Beide Folgen "Terra X: Blaues Wunder Pazifik" sind jeweils vom Sendetag an in der ZDFmediathek unter terra-x.zdf.de abrufbar.

Quelle: ZDF (ots)