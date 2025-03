Nachrichten AUF1 vom 03. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Kommt nun doch wieder Schuldenunion – Neue Milliarden für Ukraine-Krieg?

+ Neuer Terroranschlag in Mannheim? Auto rast in Menschenmenge

+ Terrorfahrt in Magdeburg – Untersuchung hinter verschlossenen Türen

+ „Umfassende Aufarbeitung?“ – Nun empfiehlt Kennedy die Masern-Impfung!

+ Massiver Anstieg von Turbokrebs – nach Covid-Injektion: Was genau sind die Gründe?

+ Impfschäden, Geburteneinbruch, Gen-Spritzen – Wozu führen die Pläne der WHO?

+ Aufsehenerregender Protest gegen WHO-Pandemievertrag in Berlin

+ Austro-Ampel angelobt: Tausende protestierten am Samstag dagegen

+ Süd-Osteuropa bebt: Massenproteste in Rumänien, Serbien und Griechenland

+ Keine Migrationswende in Sicht: Syrer und Afghanen stellen weiterhin tausende Asylanträge pro Monat

+ Ungarischer Rechtspolitiker: Facebook will die Wahl in Ungarn manipulieren

+ Skandalvideo: Finanzministerium verspottet Steuerzahler

+ Staatsanwaltschaft bestätigt: Karnevalswagen mit Hakenkreuz-Weidel „rechtlich unbedenklich“

Quelle: AUF1