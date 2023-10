Vasallenstaat Deutschland: So bevorumden uns die Amerikaner

Nordstream? Weggesprengt. Unsere Wirtschaft? Ächzt unter der Sanktionskeule. Und in Rheinland-Pfalz liegen bis heute US-Atomwaffen. Auch 2023 geht Deutschland am Gängelband Washingtons. Was das konkret bedeutet, bespricht Martin Müller-Mertens in Berlin Mitte AUF1 unter anderem mit dem Bundestagsabgeordneten Harald Weyel, dem Fachmann für Geopolitik Wolfgang Hummel und dem Friedenspolitiker Johannes Schäfer.

