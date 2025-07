Nachrichten AUF1 vom 23. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Zensur, Hetze, Einschüchterung: Die Front gegen freie Bürger

+ Spremberger empört nach Geheimdienst-Forderung: Diese Bürgermeisterin muss weg

+ Hasskriminalität: So will Innenminister Karner kritische Stimmen zu Kriminellen erklären

+ El Hotzo rastet schon wieder aus: AUF1-Journalisten sind für ihn „Scheiß-Faschos“

+ Antifa-Gewalt in Erfurt: Führt die Spur zu „Maja“ T.?

+ Sachsens AfD-Chef Urban stellt klar: „Selbstverständlich gibt es ein ethnisches

deutsches Volk“

+ Geheime Fracht, brisantes Ziel: Washington spielt mit dem atomaren Feuer

+ Frankreichs Premier droht: Wer sich nicht impfen lässt, dem wird Sozialversicherung

gestrichen

+ Schädlichkeit der Grippe-Impfung erreicht US-Senat

+ Ballweg-Prozess vor dem Urteil: Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Haft

+ Demonstrationen in der Ukraine – US-Journalist Hersh: „Selenskij soll gestürzt werden“

+ Beate Pfeil warnt: Gefährlich! WHO-Gesundheitsregeln „rechtswidrig durchgewunken“

Quelle: AUF1