Nachrichten AUF1 vom 12. Februar 2024

Die täglichen „Nachrichten AUF1"

Dies sind die Themen:

+ Folgen linker Politik? Brandbrief von Lehrern wegen Gewalt an Brennpunkt-Schulen

+ Deutsche Kriegsvorbereitungen: Neue Munitionsfabrik und scharfe Kriegsrhetorik gegen Russland

+ Gewalt gegen Andersdenkende: Brandanschlag auf Bauernhof wegen Protest-Teilnahme

+ Stefan Magnet: Viele Pläne zur Vernichtung der Deutschen – bereits seit Zweitem Weltkrieg

+ Berliner Kommentar: Wahlfarce in Berlin – Urnengang nur in Hochburgen der System-Parteien

+ Fritz Loindl zu Smartmeter: „Die Überwachung wird scheibchenweise vorangetrieben“

Kurzmeldungen:

+ Deutschland keine Industriemacht mehr

+ Bell Canada Enterprises streicht 4.800 Stellen

+ Impf-Schaden: Spanisches Gericht lässt Klage zu

+ Israel kündigt Bodenoffensive auf Rafah an

+ Jüdische Richterin an Berliner Uni niedergebrüllt

+ 17-Jähriger tot nach Migranten-Messerstecherei

Quelle: AUF1