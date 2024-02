Pädo-Sadismus? Verstörende Bilder von Kindern – ORF überträgt wieder live

Pädo-Sadismus – oder eine „Sensation, ein großes Geschenk“? So bezeichnet Bürgermeister Stefan Krapf die aktuelle Ausstellung des umstrittenen Künstlers Gottfried Helnwein in Gmunden. Für den Zwangsgebühren-Sender ORF jedenfalls Anlass für eine neuerliche Live-Schaltung – wie zuletzt bei einem Nackt-Theater vor Kindern in Bad Ischl.

