Gender-Gegnerin Mertens: „Globale Monokultur von leicht lenkbaren Leuten“

Die Aktivistin der Initiative „Stoppt Gendern“, Sabine Mertens, versucht mit direkt-demokratischen Mitteln, den Mehrheitswillen in der Bevölkerung in puncto Sprache umzusetzen. Dazu kämpft sie an der Basis gegen den gewalttätigen Widerstand rot-grüner Ideologen. Sie wehrt sich gegen die zunehmende Unleserlichkeit von Texten und die damit verbundene schwindende Sinnerfassung vor allem bei jungen Menschen.

Im AUF1-Interview schildert sie die enormen Widerstände, die ihr entgegenschlagen. Quelle: AUF1