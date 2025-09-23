Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Waffen für alle? Militärexpertin Monika Donner: „Waffenbesitz ist ein Grundrecht!"

Waffen für alle? Militärexpertin Monika Donner: „Waffenbesitz ist ein Grundrecht!“

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Militärexpertin Monika Donner spricht im AUF1-Interview Klartext: Waffenbesitz sei kein Privileg, sondern ein unveräußerliches Grundrecht – und eine Frage der individuellen sowie gesellschaftlichen Sicherheit. Sie kritisiert die geplante Verschärfung des österreichischen Waffenrechts ( https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/SN/502 ) ebenso wie das jahrelange Kaputtsparen des österreichischen Bundesheeres. Und: Donner erläutert, warum Aufrüstung und Wehrbereitschaft aus ihrer Sicht den Frieden nicht gefährden, sondern vielmehr sichern.

Die parlamentarische Stellungnahme: https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/SN/502 

Seit langer Zeit wird ein vielschichtiger Krieg gegen die uns angeborene Freiheit geführt. Wie es dennoch gelingt, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen, erläutert die dipl. Lebensberaterin Monika Donner in ihrem Buch "Freiheut": https://www.auf1.shop/products/freiheut

Quelle: AUF1

