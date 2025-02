Demokratie-Held Sascha Wolff: So brutal schnürte mir die Polizei die Luft ab

Fünf Jahre Corona-Diktatur – doch AUF1 vergisst die Opfer nicht. So, wie Sascha Wolff, den Demokratie-Helden von Dresden. Weil er aus dem Grundgesetz vorlas, wurde Wolff von der Polizei misshandelt. Die Bilder des Übergriffs sorgten damals in ganz Deutschland für Entsetzen. Wie es ihm heute geht und was er den Tätern zu sagen hat, erfahren Sie in Berlin Mitte AUF1.

Quelle: AUF1