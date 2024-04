Beihilfe zum Völkermord? Deutschland weist Vorwürfe Nicaraguas zurück

Nicaragua beschuldigt die Bundesrepublik vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag der Beihilfe zum Völkermord im Gaza-Krieg. Deutschland ermögliche mit Waffenlieferungen an Israel einen Genozid und verstoße gegen internationales Recht. Das erklärten die Rechtsvertreter Nicaraguas am gestrigen Montag vor dem Gericht. Was Deutschland zu seiner Verteidigung vorbringt, darüber berichtet Max Kittan aus Den Haag.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1