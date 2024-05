Nachrichten AUF1 vom 28. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Beihilfe zum Völkermord? Dieser Vorwurf kann von der Leyen endgültig zum Verhängnis werden

+ Die Akte Breuer – Diese Lügen hat der Corona-Krisenstab einfach ignoriert

+ Philosoph von Wachter zum Corona-Unrecht: Herrscher haben sich immer auf Notstände bezogen

+ Berlins Senat schweigt eisern – Deshalb sollen wir nie erfahren, wie diese Messerstecher heißen

+ Künstliche Intelligenz – Macht der Computer jetzt auch uns endgültig arbeitslos?

+ Macron in Dresden – Zwei Präsidenten und viel Propaganda

+ Österreich: Niedrigste Geburtenrate seit Zweitem Weltkrieg – nur Migration verzeichnet Plus

+ „War doch nur ein Test“ – Wutwelle gegen Habeck wird immer größer

+ Nach tagelanger Auszählung: AfD nun offiziell Wahlsiegerin in Thüringen

Quelle: AUF1