Tatort Reumannplatz: Neue Waffenverbotszone in Wien

Wegen der Häufung von Messer-Attacken in Wien wurde nach dem Praterstern kürzlich auch am Reumannplatz eine Waffenverbotszone eingerichtet. Denn dieser Ort im multikulturellen Bezirk Favoriten ist seit geraumer Zeit ein Hotspot in puncto Messerstecherei. Sabine Petzl hat sich vor Ort umgehört, was die Wiener vom Waffenverbot halten.

