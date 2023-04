Nachrichten AUF1 vom 31. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Zittau: „Aktive Bürgerbeteiligung“ gegen Bevölkerungsaustausch in Ostsachsen

+ Dr. Thomas Binder im AUF1-Exklusivinterview: „Über 10 Millionen Impftote weltweit sind ein Genozid“

+ „Ich will keine LGBTQ-Propaganda in den Schulen“ - Dietlind Ramminger im AUF1-Gespräch

+ Deutschland: Fachkräfte-Lüge soll weiterhin ungebremste Masseneinwanderung garantieren

+ Angelika Barbe bei „Berlin Mitte AUF1“: „Profiteure des Systems sind keine Opfer“

+ Ukraine: Selenskis Krieg gegen die orthodoxe Kirche – ein Kavaliersdelikt?

+ Feminismus: Globalistisches Instrument zur Zerstörung von Ehe und Familie

+ Die gute Nachricht: Lieblingsplatzerl in Oberösterreich - Stausee Klaus

Kurzmeldungen:

+ NZZ zerlegt ARD: Klima-Schwindel häufigstes Thema

+ Enormer CO₂-Ausstoß von Privatflugzeugen

+ Deutsche Regierung erhöht abermals LKW-Maut

+ Jair Bolsonaro kehrt nach Brasilien zurück

+ Soros-Staatsanwalt erhebt Anklage gegen Trump

Quelle: AUF1