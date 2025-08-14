Roadmovie "Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe"

Der ARD-Dokumentarfilm von Jan Tenhaven geht der deutschen Liebe zum Automobil auf den Grund: Zwischen Autofetisch und Verkehrswende kommen Enthusiasten wie Ulf Poschardt und Kritikerinnen wie Katja Diehl zu Wort. Autohersteller gestatten seltene Einblicke in ihre Tricks der emotionalen Verführung. "Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe" läuft am Dienstag, 9. September um 22:50 Uhr im Ersten, ab diesem Tag ist der Film auch in der ARD Mediathek verfügbar.

Am Donnerstag, 18. September läuft er um 23:35 Uhr im SWR, im NDR Fernsehen ist er am Dienstag, 23. September um 0:00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch zu sehen.

Eine tiefgründige Reise durch das Autoland Deutschland

Das Auto fasziniert fast 150 Jahre nach seiner Entstehungsgeschichte noch immer. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland stieg 2024 auf ein Rekordhoch. Auch die Anzahl der Menschen mit Führerschein wächst kontinuierlich. Manche verehren das Auto gar als Kultobjekt oder sehen in ihm ein Familienmitglied. Doch es polarisiert auch wie kaum ein anderer Gegenstand. Der Film erkundet das emotionale Verhältnis der Deutschen zum Kraftfahrzeug. Dabei trifft Dokumentarfilmer Jan Tenhaven auf leidenschaftliche Autofans und scharfe Kritiker:innen: Journalist Ulf Poschardt schwärmt vom Sportwagen als Teil der Hochkultur, Mobilitätsexpertin Katja Diehl hinterfragt den Statusfetisch, Autodesigner Adrian van Hooydonk erklärt das aggressive Frontdesign und VDA-Präsidentin Hildegard Müller verteidigt das Auto als Rückgrat der Wirtschaft. Zudem geben Autohersteller seltene Einblicke in ihre Tricks der emotionalen Verführung.

"Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe" in der ARD Mediathek

Ein Roadmovie mit starken Bildern, das zeigt, wie tief das Auto in der deutschen Gesellschaft verankert ist. "Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe" ist eine Produktion von Hoferichter & Jacobs im Auftrag von SWR und NDR (federführend) zusammen mit dem MDR.

Quelle: SWR - Südwestrundfunk (ots)