Präsidenten-Berater zu Bergkarabach: „Aserbaidschans Ziel ist eine ethnische Säuberung“

Antiterror-Operation gegen Zivilisten. Im südlichen Kaukasus eskalierte die ohnehin angespannte Lage erneut. Am Montag griff Aserbaidschan mehrere Orte in dem von Armeniern bewohnten Bergkarabach an. Darunter auch die Hauptstadt Stepanakert. Nach Angaben der dortigen Behörden wurden zivile Ziele attackiert. Die Regierung in Baku spricht von einer Anti-Terror-Operation. Über die aktuelle Situation sprach Martin Müller-Mertens mit David Babayan. Er ist Berater des Präsidenten von Arzach, so die Eigenbezeichnung von Bergkarabach.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1