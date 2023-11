60.000 Euro für jeden ab 18: Jusos wollen Grunderbe für alle

60.000 Euro für jeden ab 18 – auch für Migranten. Diese Forderung nach einem bedingungslosen Grunderbe für alle beschloss der SPD-Parteinachwuchs, die „Jusos“, am Wochenende. Sie prangerten zuvor die Ungleichheit von Vermögen an. Deshalb kündigten sie die größte Umverteilungsmaßnahme in der Geschichte der Republik an. Der Betrag solle unabhängig vom Aufenthaltsstatus ausbezahlt werden.

