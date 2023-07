Nachrichten AUF1 vom 12. Juli 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Eskalation: Jetzt wird der Verfassungsschutz gegen AUF1 gehetzt!

+ Deutschland: Ampel-Etatkürzungen betreffen ausgerechnet Hochwasser- und Naturschutz

+ Kindesmissbrauch – verstörender Tempelfund auf Teichtmeister-Grundstück

+ Oberösterreich: Haimbuchner-FPÖ schließt sich dem „Kampf gegen Rechts“ an

+ Dr. Bernhard Strehl im AUF1-Interview: „Wir sind noch deutlich kühler als vor ca. 1.000 Jahren“

+ Lateinamerika: Widerstand gegen USA und den arroganten „Werte-Westen“

+ Globalisierung: Die Umgestaltung der Welt nach den Vorstellungen einer Milliardärs-Clique

+ Buch der Woche: „45 Gartenprojekte für Kinder“ von Katja Maren Thiel

Kurzmeldungen:

+ Copy and Paste: Systemmedien übernehmen selbst Tippfehler

+ Massive Hacker-Angriffe in Deutschland

+ Schüler protestieren gegen Asylunterkunft

+ "Letzte Generation" attackiert Luxus-Geschäfte

+ "Klimaschützer" di Caprio per Hubschrauber ins Restaurant

Quelle: AUF1