USAID: So fördert der Deep State Globalismus weltweit

In den Mainstream-Medien ist fast gar nichts zu den Leaks rund um "USAID" zu hören. Das ist kein Wunder! AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet erklärt in diesem Kommentar, worum es geht und warum diese Informationen so wichtig sind. Geldströme in Milliarden-Höhe werden nun öffentlich. Proviteure: Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab, das WEF und alle globalistischen Medien. Die Aufarbeitung hat erst begonnen.

USAID: So fördert der Deep State Globalismus weltweit Quelle: AUF1