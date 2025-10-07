Selbst der „Stern“ forschte sie aus – Reinhild Boßdorf und der Feminismus von rechts

Tiefes Dilemma der heutigen Frauenbewegung: Ausgerechnet viele linke Feministinnen haben die Massenmigration bejubelt – und damit eine Entwicklung unterstützt, deren Hauptopfer heute Frauen selbst sind. Schon seit Jahren warnt etwa die bekannte Feministin Alice Schwarzer vor genau dieser Folge. Und immer mehr junge Frauen erkennen nun diesen Widerspruch. Eine von ihnen ist Reinhild Boßdorf, Gründerin der Frauen-Organisation „Lukreta“.

In den Augen des Systems ist sie offenbar so gefährlich, dass die Illustrierte „Stern“ „Lukreta“ sogar eine ganze Undercover-Story widmete. Quelle: AUF1