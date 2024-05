Nachrichten AUF1 vom 17. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Abstimmung der Schande – Diese Abgeordneten wollen uns in den nächsten Lockdown treiben

+ AfD-Abgeordneter Springer: Die Profitinteressen von Lobbygruppen dürfen nicht umgesetzt werden

+ Widerstand gegen WHO-Pandemievertrag: Australische Abgeordnete fordern Ablehnung

+ Ex-Grüne Petrovic gründet neue Partei: Mutige Corona-Kritikerin macht Grünen Konkurrenz

+ Urteil: Deutsche Klimapolitik nicht scharf genug – Bundesregierung sieht sich bestätigt

+ Rechtsanwältin Holzeisen: „Sehr viele Impftote in Italien – Unmenge von Prozessen

+ EU-Wahl 2024: Wer sind die Finanziers der Volt-Partei

+ Gelöscht vor den Wahlen – So offen begründet YouTube seine Zensur

+ Bargeldverbot fürs Klima – In diesem Video spricht die Europäische Zentralbank Klartext

+ Ist die Elektromobilität der eigentliche Grund? – Frankreich schickt Soldaten nach Neukaledonien

+ 100.000 Euro für Hitzeschutzraum – aber die Linzer kühlen sich lieber in der Donau ab

Quelle: AUF1