Tierschutzaktivistin Maneka Sanjay Gandhi: Unsägliches Tierleid muss aufhören!

Maneka Sanjay Gandhi, indische Politikerin und Tierschutzaktivistin: Fleischkonsum verursacht unsägliches Tierleid und fördert Gewalt. Laborfleisch könnte diesen Konflikt lösen. Frau Maneka Sanjay Gandhi gründete vor über 30 Jahren Indiens größte private und weltweit einflussreiche Tierschutzorganisation „People for Animals“. Gandhi stammt aus der Nehru-Familie, ist die Schwiegertochter der langjährigen Premierministerin Indira Gandhi und war mehrfach Ministerin. Jetzt widmet sie sich vor allem ihrer Organisation und konnte schon viel zum Tierschutz beitragen: Etwa im Umgang mit Tieren in Filmen, in Laboren, mit Strandpferden oder bei Pferderennen.

Sie erwirkte strenge Regeln für Schlachthöfe, Tiertransporte und Zirkustiere. Aktuell kämpft sie für ein Gesetz zur Bestrafung von Tiervergewaltigungen, die drastisch steigen, seit das nicht mehr bestraft wird. Sie selbst lebt, wofür sie kämpft, nimmt gestrandete Tiere auf und ist überzeugte Vegetarierin. Der Fleischkonsum verursache Tierleid und mache die Menschen grausam und anfälliger für Gewalt, ist sie überzeugt. In Indien sei das auch religiös bedingt. Frau Gandhi befürwortet die Einführung von Laborfleisch – es sei der einzige Weg, Tierleid zu stoppen. Hinter den Kulissen werde bereits massiv in diese Branche investiert, berichtet sie. Ihre Botschaft an die Menschen: Seid freundlich zu Tieren und zueinander. Nur das könne die Welt grundlegend verändern. Quelle: AUF1