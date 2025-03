FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz: „Remigration statt Schlaraffenland!"

Am 27. April wird in Wien gewählt. Eine Wahl, deren Bedeutung weit über die österreichische Bundeshauptstadt hinaus geht. Im Gespräch mit AUF1 schildert FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz das Scheitern der Dreierkoalition auf Bundesebene, wie die FPÖ in der Opposition Druck machen möchte und was für die Wiener bei der bevorstehenden Wahl am Spiel steht.

