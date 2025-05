Medien-Pionier macht Mut: „Dieses Regime entlarvt sich selbst“

Seit mehr als zwanzig Jahren ist Robert Stein bereits in der Aufklärungs-Bewegung aktiv. Er hat viel gehört, viel gesehen und dennoch stets seine Zuversicht bewahrt. Er glaubt an die Wahrheit und will nicht aufhören, dafür zu kämpfen. Doch was gibt ihm diese Kraft und Hoffnung? Und wann ist es Zeit für Vertrauen statt Misstrauen? Darüber spricht Medien-Pionier Stein mit Elsa Mittmannsgruber bei Elsa AUF1. Robert Stein absolvierte seine Ausbildung bei der Lufthansa Schule in Bremen und war Ausbilder an der Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck.

Heute spricht er auf diversen Kongressen und ist Journalist und Moderator bei NuoFlix.tv Quelle: AUF1