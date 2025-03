A-WEF Erich Hambach: „Mehr erreichen mit weniger Aufwand – durch Kooperation“

Weg von der Ellbogengesellschafft hin zur Kooperation. Weg von globalisierter Wirtschaft und Politik hin zu mehr Regionalität. Erich Hambach zeichnete beim ersten Alternativ-WEF in Prag ein konkretes und ganzheitliches Bild einer besseren Welt von morgen. Dazu gehöre auch, „dass wir aufhören unseren Planeten zu vergiften“, so der Autor und Friedensaktivist. Die Landwirtschaft solle daher „pestizidfrei, ökologisch und kleinzellig“ sein, was Indien „bereits im großen Stil“ vormache. Das führe dann auch zu einer besseren und gesünderen Ernährung.

Politik dürfe nicht in globalistischen Hinterzimmern gemauschelt werden, sondern müsse im Kleinen vor Ort gemacht werden. Auch bei den Themen wie etwa Familie, Bildung oder Gesellschaft hat Hambach konkrete, lösungsorientierte Ansätze. Quelle: AUF1