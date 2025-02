Ostdeutschland als Avantgarde der Veränderung

Wenn es nach den bisherigen Prognosen zur Bundestagswahl geht, wählt der Osten mehrheitlich blau. Demnach käme die AfD beispielsweise in Sachsen auf 36 und in Thüringen auf 34 Prozent. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpmmern werden 29 Prozent für die Alternativen vorausgesagt. Schon zu den Landtagswahlen im letzten Jahr konnte die junge Partei enorm hinzugewinnen. In Thüringen wurde sie sogar stärkste Kraft. Dagegen vertraut die Mehrheit in den alten Bundesländern noch immer eher den Altparteien wie der CDU. Doch woran liegt es, dass das Wahlverhalten der Ostdeutschen so sehr von dem der Westdeutschen abweicht?

Darüber diskutieren Diplomjuristin Hildegard Vera Kaethner vom Rat für ethische Aufklärung Brandenburg und Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Quelle: AUF1