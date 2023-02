Inge Rauscher: „Die Menschen empört, dass die Regierung die Neutralität wegwirft“

Inge Rauscher von der Initiative Heimat und Umwelt ist seit Jahrzehnten eine tragende Säule der außerparlamentarischen Opposition in Österreich. Die bekannte EU-Kritikerin kämpfte von Anfang an gegen den Corona-Schwindel. Aktuell mobilisiert sie gegen die Neutralitätsverletzungen der schwarz-grünen Bundesregierung. Mit einer parlamentarischen Bürgerinitiative möchte sie jetzt die Kriegsunterstützung für die Ukraine stoppen. Bernhard Riegler hat sie an einem Infostand in Linz getroffen.

