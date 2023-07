Dr. Roman Schiessler: „Es steht schlecht um den Rechtsstaat“

Kürzlich drang die österreichische Spezialeinheit Cobra mit 30 Mann gewaltsam und mit Panzerwagen in das Grundstück der Rechtsanwältin Dr. Sabine Deutsch ein. Sie hatte ein fragwürdiges Insolvenzverfahren einer steirischen Ölmühle kritisiert und Amtsmissbrauch in den Raum gestellt. Daraufhin wurden ihr Verleumdung und Betrug vorgeworfen. Sogar besachwaltet sollte sie werden – also praktisch für unzurechnungsfähig erklärt werden.

Thomas Eglinski hat über diesen Fall mit ihrem Rechtsanwalt Dr. Roman Schiessler gesprochen, der auch Bildmaterial von der Verhaftung mitgebracht hat. Quelle: AUF1