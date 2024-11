85.000 Unterschriften gegen Van der Bellen – Nehammer im Überlebenskampf

Auch mehr als vier Wochen nach der Wahl erlebt Österreichs Innenpolitik turbulente Zeiten. Während Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Unmut der Bevölkerung auf sich gezogen hat, kämpft Bundeskanzler Karl Nehammer um sein politisches Überleben.

Was in diesem Zusammenhang der vorläufige Rückzug von Karoline Edtstadler bedeuten könnte, darüber klärt AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar auf.

Quelle: AUF1