Freibad ohne Migranten: Ruhe statt Randale

Sexuelle Übergriffe und Gewalt in Schwimmbädern: In der Schweiz zog eine Gemeinde im Frühsommer die Notbremse. Ausländer sind im Freibad nicht mehr erwünscht. Was sich seither verändert hat – und wie die Bilanz nun nach dem Sommer aussieht, hat AUF1-Schweiz-Korrespondent Stefan Thöny vor Ort herausgefunden.

Für entspannte Momente beim Baden: Das Badetuch „Mach Tiki – sonst gibt’s Taka!“ ( https://www.auf1.shop/products/badetuch-tiki ) setzt auf klare Kante und klare Botschaft.

Quelle: AUF1