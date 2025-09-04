Freibad ohne Migranten: Ruhe statt Randale
Freigeschaltet am 04.09.2025 um 13:00 durch Sanjo Babić
Sexuelle Übergriffe und Gewalt in Schwimmbädern: In der Schweiz zog eine Gemeinde im Frühsommer die Notbremse. Ausländer sind im Freibad nicht mehr erwünscht. Was sich seither verändert hat – und wie die Bilanz nun nach dem Sommer aussieht, hat AUF1-Schweiz-Korrespondent Stefan Thöny vor Ort herausgefunden.
Quelle: AUF1
