Nachrichten AUF1 vom 6. Oktober 2023

+ Killer-Plandemie made in Germany? Drosten forscht an Corona-Virus – 70 mal tödlicher als SARS-CoV2

+ NATO-Befehlsausgabe: Steinmeier nach Washington zitiert – für noch mehr deutsche Ukraine-Unterstützung?

+ Kampf um Deutungshoheit: Polizei verharmlost Attentat auf Chrupalla, Ärzte bestätigen Injektion

+ Lauterbach-Gesetz: Kinder bis 4 sollen Selbstbefriedigung lernen – Vorbereitung auf Missbrauch?

+ Grüner Irrsinn: „Klimafreundliche“ Solarparks vernichten Ackerland

+ System-Vertreter gestehen ein: Medien-Revolution nimmt immer mehr Gestalt an

Kurzmeldungen:

+ Putin bietet Deutschland Gaslieferung an

+ Selensky: "Krieg aus Respekt vor dem Leben"

+ Bootsmigranten bedrohen Retter mit Messern

+ Wärmepumpen-Hersteller führt Kurzarbeit ein

+ Neues Verfahren gegen "Love Priest"

+ Schweizer wollen SRG die Kohle kürzen

Quelle: AUF1