Nachrichten AUF1 vom 09. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Neue Bundesregierung steht: Merz wird Kanzler, Great Reset geht weiter

+ Pistorius bleibt Kriegsminister: SPD verrät das Erbe von Willy Brandt

+ Was erwarten die Deutschen von der neuen Bundesregierung?

+ Demokratie im Fadenkreuz! Kayvan Soufi-Siavash: Jeden kann es treffen!

+ Meinungsfreiheit in Gefahr: Trump-Berater Musk sieht „faschistische“Tendenzen in der EU

+ Gedankenverbrechen? Wie willkürlich der Verfassungsschutz Bürger zu

„Delegitimierern“ erklärt

+ Brandenburgs Oppositionsführer Berndt: „Die Auseinandersetzungen mit Faeser

& Co werden härter“

+ US-Megazölle: Jetzt spaltet Trump sogar die Wall Street

+ So nutzt China die Daten der PCR-Tests: Genetisch manipulierte „Super-Babys“

gezüchtet

+ Aufnahmestopp für Asylanten? AUF1 weiß, warum das nicht passieren wird

+ Widerstand gegen ORF-Haushaltsgebühr bald im österreichischen Parlament

+ Diese Impfungen führen zu den Krankheiten – vor denen sie schützen sollen

+ Aufgedeckt! So wird bei den Zahlen zur Übersterblichkeit manipuliert!

Quelle: AUF1