Nachrichten AUF1 vom 28. August 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Migrantenkrawalle und Masseneinbürgerung: Zehn Jahre „Wir schaffen das“

+ Einbürgerung trotz Sozialhilfe: Union und SPD wollen noch mehr Pässe verteilen

+ Ausnahmezustand in Lausanne: Migrantenmob terrorisiert Schweizer Stadt

+ Köln kapituliert: Parteien wollen Migrantengewalt im Wahlkampf verschweigen

+ Fachkräfte gehen – unqualifizierte Migranten bleiben

+ Von Medien verschwiegen – die wahren Kosten der Zuwanderung

+ Nord Stream: Russland glaubt an Geheimdienstoperation im Auftrag von Biden und Scholz

+ Protest in Rostock: Merz auf Truppenbesuch an der Ostsee

+ Todesfälle nach Impfung: USA handeln – EU schaut weg

+ mRNA-Krebsspritze: Russland testet sie – und auch Kennedy ist dafür!

+ „Staat delegitimiert sich selbst“: Das sagt der ausgeschlossene AfD-Kandidat Joachim Paul

+ Woker Wahnsinn nach Kirchen-Anschlag: Bürgermeister warnt vor Kritik an Trans-Community

+ Heftige Angriffe auf kritische Youtuber! Jetzt spricht Leo, der „Ketzer der Neuzeit“

Quelle: AUF1