Nachrichten AUF1 vom 28. August 2025

Nachrichten AUF1 vom 28. August 2025

Freigeschaltet am 28.08.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Migrantenkrawalle und Masseneinbürgerung: Zehn Jahre „Wir schaffen das“
+ Einbürgerung trotz Sozialhilfe: Union und SPD wollen noch mehr Pässe verteilen
+ Ausnahmezustand in Lausanne: Migrantenmob terrorisiert Schweizer Stadt
+ Köln kapituliert: Parteien wollen Migrantengewalt im Wahlkampf verschweigen
+ Fachkräfte gehen – unqualifizierte Migranten bleiben
+ Von Medien verschwiegen – die wahren Kosten der Zuwanderung
+ Nord Stream: Russland glaubt an Geheimdienstoperation im Auftrag von Biden und Scholz
+ Protest in Rostock: Merz auf Truppenbesuch an der Ostsee
+ Todesfälle nach Impfung: USA handeln – EU schaut weg
+ mRNA-Krebsspritze: Russland testet sie – und auch Kennedy ist dafür!
+ „Staat delegitimiert sich selbst“: Das sagt der ausgeschlossene AfD-Kandidat Joachim Paul
+ Woker Wahnsinn nach Kirchen-Anschlag: Bürgermeister warnt vor Kritik an Trans-Community
+ Heftige Angriffe auf kritische Youtuber! Jetzt spricht Leo, der „Ketzer der Neuzeit“

Quelle: AUF1

