"Schau in meine Welt!"-Premieren im August und September Kinder zeigen ihre Lebenswelten und Träume

KiKA zeigt im August und September fünf neue Episoden "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) - das KiKA-Doku-Format, in dem Kinder ihre Lebenswelten zeigen und ihre Träume teilen. Ob auf Sizilien oder Formentera, mitten auf dem Atlantik oder in Brandenburg - Kinder aus aller Welt erzählen ihre Geschichten, jeden Sonntag, 20:30 Uhr bei KiKA und jederzeit im KiKA-Player oder auf kika.de.

"Antonio - der Puppenspieler aus Sizilien" (SWR) am 20. August 2023 um 20:30 Uhr

Der zwölfjährige Antonio ist der jüngste Puppenspieler Siziliens. Er besitzt über 40 Marionetten, von denen jede ihren eigenen Charakter hat. Zwei davon hat er sogar selbst entworfen und bauen lassen. Aktuell bereitet Antonio eine besondere Vorstellung vor. Zum ersten Mal wird er vor Fremden spielen. Unter den geladenen Gästen ist auch der berühmteste Puppenspieler Siziliens. Claudia Schwab verantwortet die Redaktion für den SWR.

"Die Tochter des Shaolin-Meisters" (rbb) am 27. August 2023 um 20:30 Uhr

Für die elfjährige Mariella gehört die Kampfkunst Kung-Fu zum Leben. Ihr Vater ist Shaolin-Meister und betreibt eine Kung-Fu-Schule in Berlin. Mariella trainiert, seit sie drei Jahre alt ist, bis zu vier Mal in der Woche. Obwohl sie schon an vielen Wettkämpfen teilgenommen hat, ist es für sie immer aufregend, wenn sie vor der Jury steht. Sie schließt dann ihre Augen und konzentriert sich auf alles, was sie gelernt hat. Redaktionelle Verantwortung für den Film übernimmt Anke Pelzer vom rbb.

"Lucas und die Seegras-Wächter von Formentera" (hr) am 3. September um 20:30 Uhr

Der zehnjährige Lucas lebt auf Formentera, einer kleinen Insel, vor deren Küste die größte Seegraswiese Europas liegt. Das Seegras ist die grüne Lunge des Mittelmeers, denn es versorgt das Meer mit Sauerstoff und filtert das Wasser. Durch Umweltverschmutzung und Klimawandel ist es jedoch bedroht. Sogenannte Seegras-Wächter behalten den Zustand der Flächen im Auge und schützen die Natur rund um die Insel. Auch Lucas möchte einmal einer von ihnen werden. Die Redaktion übernimmt Tanja Nadig vom hr.

"Luise segelt übers Meer" (KiKA) am 10. September um 20:30 Uhr

Die 14-jährige Luise segelt, seitdem sie fünf Jahre alt ist und konnte schon viel Erfahrung auf dem Meer sammeln. Doch die bevorstehende Reise mit ihrer Familie wird etwas ganz Anderes. Luise tauscht für ein Jahr ihr eigenes Zimmer gegen eine Kajüte und wird auf hoher See viel Neues lernen. Auf dem Weg in die Karibik wird sie den Atlantik überqueren. Das bedeutet: 25 Tage werden sie sich auf dem Meer befinden, ohne die Möglichkeit zu haben, an Land zu gehen. Das ist für alle an Bord eine Herausforderung. Die Redaktion für diese Episode liegt bei Thomas Miles von KiKA.

"Rettung für Frosch, Lurch und Kröte" (KiKA) am 17. September um 20:30 Uhr

Emma und Lars sind Junior-Ranger im Hohen Fläming, einem kleinen Naturschutzgebiet im südlichen Brandenburg. Beide helfen, Amphibien zu retten, da immer mehr Teiche und Bäche in den sehr heißen Sommern austrocknen. Lars und Emma schrubben deshalb ein altes Schwimmbad, um einen neuen Laichplatz zu schaffen. Wenn im Sommer dann tausende Minifrösche gleichzeitig aus dem Wasser klettern, ist das für die Junior-Ranger ein besonderer Moment. Diese Folge von "Schau in meine Welt!" ist ein Beitrag zum KiKA-Themenwochenende "Unser Wasser". Thomas Miles übernimmt bei KiKA die redaktionelle Verantwortung.

Preis der Kinderjury für "Schau in meine Welt" beim NaturVision Filmfestival

Im Juli wurde beim NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg aus der KiKA-Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" die Produktion "Dane - Der Schatzsucher von Terschelling" (KiKA) mit dem Filmpreis der Kinderjury ausgezeichnet. Der Preis wurde von Kindern im Alter von acht bis dreizehn Jahren verliehen. In der Jurybegründung zeigten sie sich begeistert von der musikalischen Untermalung der Dokumentation und den eindrucksvollen Bildern.

