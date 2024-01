Nachrichten AUF1 vom 24. Januar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Deutsche Wirtschaft stürzt weiter ab – während BRICS-Staaten boomen

+ Berliner Kommentar: Politik mobilisiert zu „Demos gegen Rechts“ – System vor dem Untergang?

+ EU-Abstimmung: „Hassrede“ wird Verbrechen – Freifahrtschein für Zensur?

+ Dresden: Antifa-Aktivisten schänden Denkmal für Opfer der alliierten Luftangriffe

+ Rechtsanwalt Ralf Ludwig: „Politik hält sich nicht an Recht und Verfassung“

Kurzmeldungen:

+ „AfDler töten“: Ermittlungen aufgenommen

+ Hubschrauber und Langstrecken-Waffen für Ukraine

+ Wien: Nur 148 von 2.000 Illegalen zurückgeschickt

+ Trump gewinnt Vorwahlen in New Hampshire

+ Straffreiheit für US-Soldaten in der Slowakei

Quelle: AUF1