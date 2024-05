Nachrichten AUF1 vom 7. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Widerstand gegen WHO: Republikanische Senatoren fordern Ablehnung des Pandemievertrags

+ Moderna kündigt massive Gewinne mit neuartigen mRNA-Injektionen an

+ Impfschaden – vom MMA-Kampfsportler zum Beinahe-Pflegefall

+ Gazakrieg: Israel startet Offensive und rückt nach Rafah vor

+ Pro-Palästina-Demonstranten errichten Protestcamp an Uni Wien

+ Ukraine: Die geheimen NATO-Pläne für den Kriegseintritt

+ Bundeswehrverband will alle Wehrfähigen in Deutschland erfassen

+ Kampf gegen das Auto: Briten zahlen 50 Prozent mehr als vor drei Jahren

+ Vor 200 Jahren: Uraufführung von Beethovens 9. Symphonie

Quelle: AUF1