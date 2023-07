Nachrichten AUF1 vom 18. Juli 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Wie bei Corona so auch beim Klima: Lauterbach erklärt jetzt Kirchen zu Hitze-Schutz-Zonen

+ Deutschland: Dramatischer Einbruch bei E-Autos – „letzter Weckruf“ von VW-Chef

+ Wirtschaft: Jeder vierte deutsche Unternehmer denkt ans Aufgeben

+ Rudolf Hammer im AUF1-Gespräch: „E-Auto ist mittel- und langfristig nicht in der Lage den Verbrenner zu ersetzen“

+ Polit-Justiz: Die ideologische Brille der Gerichte gefährdet den Rechtsstaat

+ Sachsen: Görlitzer protestieren gegen brutalen Migranten-Überfall auf Schulabschlussfeier

+ Trans-Propaganda: Warum stellen die Globalisten die Geschlechter in Frage?

+ Die gute Nachricht: 25.000 Euro Spendengeld für LKW-Fahrer nach Klima-Terror-Eklat

Kurzmeldungen:

+ „Krone von Jerusalem“ für Trump

+ Wieder Schwimmbad-Randale

+ Antifa-Faeser marschiert mit Linksextremen

+ „Seenotretterin“ Rackete für EU-Parlamentswahl nominiert

+ Ist Eisessen zu obszön?

