Gegen das Vergessen: Corona-Hetze dokumentiert

Viele Menschen haben die Nase voll von Corona – wollen davon und von den letzten drei Jahren nichts mehr hören. Die Beschimpfungen der Politiker und Personen des öffentlichen Lebens geraten zunehmend in Vergessenheit. Still und heimlich verschwinden sie auch aus dem Internet. Autor und Verlagschef Mag. Werner Reichel hat in seinem Buch „Gegen das Vergessen“ die Corona-Hetze ausführlich dokumentiert. Er sagt: „Corona ist erst vorbei, wenn bei den Schuldigen die Handschellen klicken und diese im Gefängnis sitzen.“

Das Buch finden Sie hier im AUF1 Shop: https://www.auf1.shop/products/gegen-das-vergessen Quelle: AUF1