„Nordkorea lässt grüßen“: Empörung über Polizeigewalt bei Demo in Wien

Noch immer herrscht Fassungslosigkeit über den Polizeieinsatz bei der regierungskritischen Demonstration am vergangenen Samstag in Wien. In sozialen Medien dominierte der Satz: „Nordkorea lässt grüßen.“ Friedliche Teilnehmer wurden wiederholt eingekesselt, viele sprachen von gezielter Eskalation.

AUF1 war mit einem Kamerateam vor Ort und konnte somit die Ereignisse festhalten. Quelle: AUF1